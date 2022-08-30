В небе над Казанью прогремел пятиминутный праздничный салют – видео

День Республики Татарстан и города Казани завершился праздничным фейерверком. Салют в небе над акваторией реки Казанки раздавался в течение пяти минут.

В исполкоме татарстанской столицы салют анонсировали как «тандем пиротехнического зрелища и музыкального аккомпанемента». Лучшими точками просмотра стали набережная Кремля и Центр семьи «Казан».

Салют завершил вечерний праздничный концерт, на котором для жителей и гостей города выступили известные исполнители — Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группы Brainstorm и Cream Soda и другие.