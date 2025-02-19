В небе над Казанью появилось солнечное гало

Сегодня утром жители столицы Татарстана стали свидетелями редкого атмосферного явления — солнечного гало. Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям и Telegram-каналам.

На опубликованных снимках отчетливо виден светящийся ореол, окружающий солнце.

Фото: Соцсети

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг источника света возникает вторичное свечение. Чаще всего это происходит вокруг солнца или луны, но иногда гало можно наблюдать и вокруг других небесных тел или даже мощных наземных источников света. Для его образования необходимы кристаллы льда в воздухе, которые преломляют и отражают свет.