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Ру Тат
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Политика
6 февраля 2023  09:01

В небе над Калугой взорвался беспилотник

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В воздухе недалеко от Калуги взорвался беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, пострадавших нет. 

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», – написал Шапша, добавив, что на месте работают представители силовых структур.

В декабре прошлого года губернатор ввел в регионе запрет на использование беспилотников и аэростатов в воздушном пространстве региона. Ранее в регионе уже фиксировались подобные случаи – так, в октябре прошлого года на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв от сбитого дрона, который, предположительно, прилетел со стороны границы с Украиной.

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