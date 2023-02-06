В небе над Калугой взорвался беспилотник

В воздухе недалеко от Калуги взорвался беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», – написал Шапша, добавив, что на месте работают представители силовых структур.

В декабре прошлого года губернатор ввел в регионе запрет на использование беспилотников и аэростатов в воздушном пространстве региона. Ранее в регионе уже фиксировались подобные случаи – так, в октябре прошлого года на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв от сбитого дрона, который, предположительно, прилетел со стороны границы с Украиной.