В небе над Чувашией сбили украинский беспилотник

В Чувашии, вблизи деревни Аркасы Чебоксарского округа, сбит беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

«Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа», – написал Николаев.

Отмечается, что разрушений, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в Республике Татарстан сегодня в 18:05 объявили беспилотную опасность. Позднее Росавиация сообщила о временных ограничениях в международном аэропорту «Казань». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.