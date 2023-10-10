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Руc Тат
СВО 10 октября 2023 19:18

В небе над Брянской областью российская ПВО сбила украинский беспилотник

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Сегодня российская система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат ликвидировали перехватили в небе над Брянской областью.

Попытка совершить теракт была пресечена в районе 17.10 по московскому времени.

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#спецоперация на Украине
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