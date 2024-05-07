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СВО 7 мая 2024 16:54

В небе возле Белгорода был сбит украинский БПЛА

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Сегодня в районе 14.30 российская система ПВО сбила очередной беспилотник вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Летательный аппарат самолетного типа был сбит в небе под Белгородом.

Цели беспилотник не достиг, никаких разрушений не последовало.

#беспилотник
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