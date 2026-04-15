В названиях ЖК Казани нашли отсылки к Зиланту, солнцу и счастью

Порядка 26% названий новых жилых комплексов Казани вызывают яркие визуальные, звуковые или эмоциональные ассоциации. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков группы «Самолет». Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Более половины таких наименований (51%) связаны с темой света и сияния – например, «Светлая долина» или «Солнечный город», что, по мнению экспертов, отсылает к «солнечной» символике города. Отдельно часть названий новостроек обращается к мифологии и традициям региона – в частности, к образу мифического дракона Зиланта, одного из символов Казани.

Около четверти ассоциативных названий отражают позитивные эмоциональные состояния («Мечта», «Атмосфера»), а 22% – творческую сферу: литературу, музыку и искусство («Мой Ритм», «Палитра», «Мифы» и др.). Такой нейминг, отмечают аналитики, формирует образ Казани как культурно насыщенного и привлекательного города.

Также около четверти названий новостроек привязаны к конкретной локации – району или улице. Еще 7% жилых комплексов получили названия на татарском языке, часть из которых связана с мифологическими мотивами или описанием пространства, например «Манзара» («вид», «пейзаж»).

Кроме того, 11% названий подчеркивают статус проектов («первый», «главный», «премиум»), 8% связаны с природой и экологичностью, а около 6% – с отсылками к зарубежным городам и странам.