В НАТО заявили, что в 2024 году проведут самые масштабные со времен холодной войны учения

В следующем году Североатлантический альянс планирует провести самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender. Об этом заявил глава военного комитета союза адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

«Более 40 тыс. военных из разных стран-членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии», — сказал адмирал.

Он подчеркнул, что альянс «ожидает новая эра коллективной обороны».

Учения Steadfast Defender проводятся объединением на регулярной основе, во время них страны — участники альянса отрабатывают коллективную оборону.