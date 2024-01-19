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В НАТО заявили, что граждане альянса должны готовиться к тотальной войне с Россией
Граждане стран НАТО должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, передает РИА Новости.
«Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — утверждает политик.
Он призвал создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, и модернизировать промышленность для возможности производить быстрее оружие и боеприпасы. Бауэр также похвалил Швецию за то, что власти этой страны обратилась к своим гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО.
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