В НАТО заявили, что граждане альянса должны готовиться к тотальной войне с Россией

Граждане стран НАТО должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — утверждает политик.

Он призвал создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, и модернизировать промышленность для возможности производить быстрее оружие и боеприпасы. Бауэр также похвалил Швецию за то, что власти этой страны обратилась к своим гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО.