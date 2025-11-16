В НАТО увидели серьезную угрозу в российской крылатой ракете «Буревестник»

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой в 2023 году

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой вызвала серьезные опасения в НАТО. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на секретный документ Североатлантического альянса.

По мнению авторов документа, ракета может представлять опасность для обороны военно-политического блока из-за своей «чрезвычайной дальности и маневренности».

Соответственно, по мнению ряда экспертов НАТО, если Россия действительно поставит «Буревестник» на вооружение, эту угрозу будет очень сложно контролировать.

Вместе с тем другие специалисты уверены, что «Буревестник» не даст РФ значимого стратегического преимущества, даже если ее ядерный двигатель будет успешно и стабильно работать.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября этого года сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По информации начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела 14 тыс. километров (что не является пределом).

О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative утверждал, что с 2017 по 2019 год состоялось не менее 13 испытаний ракеты, но все они оказались неудачными. В октябре 2023-го Путин рассказал об успешном испытании «Буревестника».

Президент США Дональд Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил, что Россия и Соединенные Штаты не играют в игры друг с другом в вопросе ядерных вооружений, и напомнил об американских атомных подлодках с ядерным оружием на борту.