В НАТО рассказали, когда Европа «пересмотрит» свое отношение к России

Заместитель генсекретаря НАТО Марча Джоанэ рассказал, когда страны Европы могут пересмотреть текущее положение вещей в отношениях с Россией, – для этого Москве нужно будет «играть по правилам Устава ООН». Об этом передает РИА Новости.

«Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества — когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок», – перечислил Джоанэ во время дискуссии касательно будущей европейской архитектуры безопасности, проходившией в Вашингтоне.

После начала спецоперации на Украине сотрудничество между Россией и странами Европы свернулось по многим направлениям. Запад ввел масштабные антироссийские санкции.