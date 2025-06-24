В НАТО отмечают оперативное реагирование России на новые военные технологии

Россия в кратчайшие сроки – в течение двух-трех недель – адаптируется ко всем новым военным технологиям и подходам, применяемым на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Публичном форуме перед саммитом альянса в Гааге, его слова приводит ТАСС.

По мнению Рютте, это демонстрирует высокую скорость обучаемости российской стороны и вынуждает НАТО пересматривать ключевые концепции военного планирования, которые еще три с половиной года назад считались базовыми.

Рютте отметил, что НАТО ведет постоянный анализ событий на Украине и стремится оперативно извлекать уроки из происходящего. Он подчеркнул, что альянс ежедневно адаптирует свои подходы в ответ на действия России и вызовы текущего конфликта.

Выступления главы НАТО в последние месяцы регулярно сопровождаются сравнением производственных мощностей России и стран альянса. В частности, он подчеркивает, что Россия способна производить объемы боеприпасов за три месяца, сопоставимые с годовыми показателями всей военной промышленности НАТО. Аналитики расценивают такие заявления как способ усилить тревожность среди западных политиков и убедить их в необходимости наращивания военных расходов и мобилизации ресурсов в преддверии потенциального противостояния с Россией.