В НАТО не могут определиться по вопросу переговоров с Путиным

Страны-члены НАТО разделились по вопросу о переговорах с Москвой. Франция и Германия выступают за диалог с Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

Однако большинство других стран, входящих в Североатлантический Альянс, считают нецелесообразными переговоры с Путиным.

Позиция Парижа и Берлина проста: прекращение огня – первоочередная задача. Для этого надо договориться с Россией.

Великобритания, Польша и другие боятся, что диалог даст преимущество Москве.

Военная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. В этот день российские Вооруженные силы ударили по ряду военных объектов соседнего государства.

Президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость этой операции тем, что Россия защищает жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для этого потребовалось устроить «демилитаризацию и денацификацию» Украины, подчеркнул глава государства.