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Ру Тат
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Общество
8 июня 2022  07:45
Надежда Гордеева

В населенных пунктах Пестречинского района в июне будет работать мобильный офис МФЦ РТ

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В двух населенных пунктах Пестречинского района в июне будет работать мобильный офис МФЦ Татарстана. Его работа будет организована для жителей деревни Куюки и ЖК «Царево Вилладж», сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Специально оборудованный автобус, в котором имеются технические возможности оказать все услуги Пестречинского филиала МФЦ, предоставило Министерство юстиции Татарстана», — отметили в пресс-службе.

В деревне Куюки мобильный пункт будет работать в июне по средам по ул. Квартал 12, д. 5а. В частности, 8 июня услуги будут оказываться с 12.00 до 19.00, 15 июня — с 8.00 до 16.00, 22 июня — с 12.00 до 19.00, а 29 июня — с 8.00 до 16.00.

В жилом комплексе «Царево Вилладж» мобильный пункт будет принимать заявителей по четвергам по ул. Мусы Джалиля, д. 5. В том числе 9 июня он будет работать с 12.00 до 19.00, 16 июня — с 8.00 до 16.00, 23 июня — с 12.00 до 19.00 и 30 июня — с 8.00 до 16.00.

В ведомстве уточнили, что желающие воспользоваться мобильным офисом смогут не только подать заявление, но и получить готовые документы.

#мфц рт
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