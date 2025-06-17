«В нас стреляли, по нам ездили танки»: как в Казани журналисты прошли «Бастион»

В Казани закончились учебно-практические курсы «Бастион». Курсантами стали журналисты, работающие в экстремальных ситуациях, в том числе и в зоне боевых действий. На протяжении десяти дней корреспонденты со всей страны жили и учились на территории Казанского танкового училища. В курсах принял участие и журналист «Татар-информа» Кирилл Гумиров.





Более пятидесяти журналистов со всей России съехались в Казань на учебно-практические курсы «Бастион»

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«О том, как тяжело придется на курсе, нас предупредили на первом же занятии с психологом»

Более пятидесяти журналистов со всей России съехались в Казань и в течение десяти дней проходили учебно-практические курсы «Бастион». На этих курсах уже почти двадцать лет журналистов готовят для работы в экстремальных условиях.

Курсы организованы Союзом журналистов Москвы, их цель – повысить выживаемость журналистов, которые работают в опасной обстановке. Каждый год курсы переезжают на новое место – в этот раз они прошли на базе Казанского высшего танкового училища.

Курсы организованы Союзом журналистов Москвы, их цель – повысить выживаемость журналистов, которые работают в опасной обстановке Фото предоставлено организаторами курса «Бастион»

Все время обучения журналисты, в том числе и ваш покорный слуга, жили в казарме танкового училища. Нам читали лекции представители различных правоохранительных структур и силовых ведомств. Для нас проводили практические занятия и дважды «брали в заложники».

О том, как тяжело придется на курсе, нас предупредили сразу – на первом же занятии с психологом. Нам дали понять, что каждый оставляет за собой право отказаться от прохождения обучения в любой момент. К слову, не отказался никто – ни один из участников курсов не опустил руки, достойно пережил все испытания и вышел из них по-своему победителем.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Первые пять ночей я спал в одежде, ожидая ’’ночного захвата’’»

Приехавшие на учебу журналисты и блогеры были самого разного возраста, из самых разных изданий – и печатных, и электронных, и с телевидения. Приехали курсанты из разных уголков страны – от Находки до Курска. Каждый из них либо уже работал в экстремальной обстановке, либо собирается посвятить свою работу таким темам. Ребятам не пришлось долго присматриваться друг к другу – о курсах все были уже наслышаны, благо что это уже 26-й выпуск «Бастиона» и информации о нем в Сети предостаточно. Участники изначально ожидали подвоха со стороны организаторов, а потому с первого же дня были настороже. Это, к слову, способствовало сплочению. Я, например, с первой же ночи спал в одежде, ожидая «ночного захвата».

Некоторые из нас уже имели опыт командировок в зону проведения специальной военной операции, этим опытом активно делились с теми, для кого это еще в новинку. Нам всегда было о чем поговорить. Так что информацию мы получали не только от спикеров, но и от самих участников. На мой взгляд, профильным журналистам иногда полезно собраться в замкнутом пространстве, провести вместе какое-то время и обсудить инструменты, которыми они пользуются в работе.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Нас учили самым разным вещам. От установки и поиска минно-взрывных устройств до того, как правильно укрыться от дрона в здании. Нам регулярно устраивали неожиданные испытания – в нас неожиданно бросали гранаты, к счастью, учебные, создавали такие ситуации, в которых нам приходилось оказывать первую помощь себе или «раненому». Мы не могли пройти и метра без аптечки.

Каждый из нас минимум по два часа в день носил бронежилет, это нужно для развития выносливости. Каждое утро начиналось с пробежки. Самые физически подготовленные из нас прошли полосу препятствий на спортивной площадке танкового училища. Я честно старался, пока не застрял в узкой траншее, выполняя одно из упражнений. К слову, большинство курсантов танкового училища – стройные ребята, и полоса не рассчитана на журналиста с сидячей работой.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«С войны не возвращаются»

Нам повезло – лекции нам читали лучшие из лучших. Все время обучения нас сопровождал военкор и ветеран боевых действий Евгений Линин. Трудно переоценить его вклад в наше обучение – от него мы узнали, как правильно одеваться, как лучше работать в той или иной ситуации, как себя вести в тех или иных ситуациях. Услышали массу полезного из его личного опыта. Еще нас обучала военкор Лина Корсак. Общаться с этими людьми было для нас большой честью, тем более учиться у них.

Военкор Александр Сладков Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На одну лекцию к нам заглянул военкор Александр Сладков. Зал ни в какую не хотел его отпускать, завалив вопросами, – проговорили вплоть до самого ужина. Курсантов пришлось буквально выгонять из лекционного зала. Одним из самых ярких наших учителей стал полковник Алексей Захаров. Профессиональный военный, врач. Немолодой мужчина с тихим, спокойным голосом. Когда он говорил, делал руками медленные, почти гипнотические движения. Он сильно напоминал мне доброго доктора Айболита. Он рассказывал нам, что такое война, как с этим справиться, как вести себя в экстремальных ситуациях и как не погибнуть самому и помочь окружающим. Его лекции я запомнил назубок.

«Запомните: с войны не возвращаются», – сказал он нам на первой же лекции.

И это было правдой, я слушал его и вспоминал эвакуированных или сумевших выбраться самостоятельно жителей Суджи в пунктах временного расположения. Плохо освещенные коридоры военного госпиталя в Курске. Вспоминал против своей воли, и ком покатывал к горлу. Но теплый спокойный голос Захарова помогал справиться с нахлынувшими эмоциями. Он объяснял, что мне делать со всеми этими чувствами.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Прокручивая сейчас в памяти события прошлого года, я понимаю, насколько важной была полученная на курсах информация. Я вспоминаю свою поездку на Курское направление, когда я в качестве волонтера побывал в Курске, Белгороде, Суджанском районе, поработал в военном госпитале. Сегодня я понимаю, что тогда совершил немало ошибок. Оглядываясь назад, я понимаю, как рисковал, мне повезло, что остался жив и здоров. Сейчас, по окончании «Бастиона», в моей голове все по-другому. Приобретенные навыки сделали меня крепче и, надеюсь, мудрее и, смею полагать, повысили мои шансы на выживаемость.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Некоторых из нас пинком сбросили в яму, часть – ‘’расстреляли’’»

Сотрудники Росгвардии показывали нам различные дроны, объясняли, как они функционируют и как от них укрыться. Мы прошли через интересное практическое занятие с сотрудниками МЧС, где нас учили вязать узлы, использовать местность для укрытия, а также ориентироваться без карт. Эксперты МВД детально продемонстрировали нам захват преступников спецназом, а также рассказали о работе криминалистов.

В конце нас всех ждало настоящее испытание.

Захват заложников – традиция «Бастиона». В этом году нас «захватывали» дважды. Первый раз вышел тренировочным, а вот второй уже серьезным. Нас привезли на полигон танкового училища, там по нам несколько раз проехал танк. Задача была – бросить в надвигающийся на тебя танк гранату, а после залечь в окоп, подождать, пока он проедет, бросить ему вдогонку еще гранату и выстрелить из автомата. Ни одна из моих гранат, увы, цели не достигла, это оказалось на удивление сложно.

Фото предоставлено организаторами курса «Бастион»

После этого нас увезли на следующее испытание – к копии только что освобожденной деревни. Там мы должны были показать работу журналиста и не напороться на мины. Однако все пошло не по плану – в какой-то момент вдруг началась стрельба. Пять десятков журналистов рванули по полю в противоположную сторону от боестолкновения. Там, в поле, нас и настиг вражеский отряд, всех нас взяли в заложники. Руки нам связали за спиной, на голову натянули мешки, после чего повели в неизвестном направлении.

Мы спотыкались, падали, неуклюже вставали и шли дальше. В мешке уже собиралась лужа от пота – стояла страшная жара, а нас все вели. В какой-то момент я провалился в глубокую яму, сильно ударившись. Автоматная очередь у моего уха сработала лучше, чем рука помощи, – через полминуты я уже стоял на поверхности и шел дальше. Пока шли пытался поддерживать остальных, когда было возможно, перешептывались с соседями. Кого-то мне даже удалось схватить за руку, чтобы идти и поддерживать друг друга. Подскочивший сзади «захватчик» несколько раз сильно столкнул нас головами.

Фото предоставлено организаторами курса «Бастион»

Когда мы дошли до нужной точки, нас снова поставили на колени. Некоторым в руки раздали гранаты, благо учебные. Упади одна такая настоящая – и пришел бы конец всему нашему отряду. Некоторых из нас пинком сбросили в яму. Часть – «расстреляли». Так и закончился наш захват. Так или иначе, но все справились – тяжелая проверка на стрессоустойчивость была пройдена.

«Я думал, это будут сборы или пионерский лагерь, реальность оказалась жестче»

Уже после этого мы сдавали зачет по тактической медицине. С ним тоже все справились, хотя обстановка и была напряженной, а время сильно ограниченным. «Раненых» обильно поливали бутафорской кровью, кто-то громко кричал, но после «захвата» все это казалось нам уже пустяками.

Фото предоставлено организаторами курса «Бастион»

«Я не строю ожиданий, чтобы не устраивать себе лишних эмоциональных качелей. Когда я ехал сюда, то думал, что здесь будет что-то вроде спортивных сборов, пионерского лагеря. Реальность оказалась куда более прозаичной. Здесь я переосмыслил многие вещи, включая и то, что касается моей жизни. Мы слушаем истории – о том, как кто-то вытащил кого-то из огня или перевязал рану. Мы привыкли воспринимать эти вещи как подвиг, однако мы не придаем им ценности. Когда ты здесь, пусть и в тепличных условиях, проходишь все это, вытаскиваешь напарника в полной экипировке более 100 кг весом, тащишь его из последних сил, мышцы уже идут на надрыв, в конце появляется такая молчаливая пауза, в которую хочется только обняться. Появляется какая-то незримая связь со спасенным товарищем. Каждый день здесь мы что-то преодолевали. И если вначале я относился ко всему легко и легкомысленно, то уже сейчас стоит какое-то щемящее чувство в груди – тяжело расстаться с боевыми товарищами», – поделился в конце курса корреспондент челябинского телеканала ОТВ Георгий Чайка.

И действительно, помимо необходимых знаний курсы указали нам на важные ценности, настроили наши моральные компасы на нужный курс. Все полученное здесь – наш арсенал для борьбы с противником. Все наши умения и знания – это наш спасательный круг, который поможет сохранить наши жизни в будущем.