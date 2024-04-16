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В «Народный контроль» теперь можно сообщить о качестве прохождения диспансеризации
В систему «Народный контроль» введено новое направление по вопросам здравоохранения и диспансеризации. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская.
«Уже в этом году поступило 255 обращений по вопросам оказания медицинской помощи и доступной записи к врачам. И вот, мы вводим новую категорию по прохождению диспансеризации, где будет учитываться удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг», – рассказала Сария Сабурская.
Также Уполномоченный по правам человека в РТ напомнила о возможности оценки качества предоставленных услуг после посещения врача. По ее словам, на данный момент в систему уже поступило свыше 420 тыс. оценок. В новой категории системы «Народный контроль» внимание сосредоточено именно на прохождении диспансеризации, отметила Сабурская.
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