В «Народный контроль» теперь можно сообщить о качестве прохождения диспансеризации

Сария Сабурская

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В систему «Народный контроль» введено новое направление по вопросам здравоохранения и диспансеризации. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская.

«Уже в этом году поступило 255 обращений по вопросам оказания медицинской помощи и доступной записи к врачам. И вот, мы вводим новую категорию по прохождению диспансеризации, где будет учитываться удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг», – рассказала Сария Сабурская.

Также Уполномоченный по правам человека в РТ напомнила о возможности оценки качества предоставленных услуг после посещения врача. По ее словам, на данный момент в систему уже поступило свыше 420 тыс. оценок. В новой категории системы «Народный контроль» внимание сосредоточено именно на прохождении диспансеризации, отметила Сабурская.