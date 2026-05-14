В Народную программу ЕР войдут инициативы по защите экологии и развитию села

Фото: tatarstan.er.ru

На пятом окружном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Омске сформировали инициативы для включения в новую Народную программу партии. Предложения касаются развития сельских территорий, агропромышленного комплекса, экологии, молодежной политики и поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на пленарном заседании подчеркнул, что комплексное развитие села всегда оставалось одним из ключевых направлений работы партии.

«Но люди должны не только работать на селе, но и иметь возможность провести свой досуг. Это всегда было одной из главных задач партии „Единая Россия“. Ничего не меняется, этот приоритет остается», – отметил Владимир Якушев.

По итогам пяти тематических круглых столов участники форума выработали конкретные предложения для новой Народной программы. В числе инициатив – поддержка агропромышленного комплекса и агротуризма, благоустройство сельских территорий, развитие инфраструктуры, экологическая повестка, поддержка участников специальной военной операции и развитие молодежной политики.

На круглом столе «Продовольственная безопасность и аграрное лидерство» участники предложили усилить меры поддержки АПК и агротуризма. В частности, речь идет об увеличении доли отечественных семян до 75%, а также развитии российского племенного животноводства – весь мясной скот и более 70% молочного поголовья должны выращиваться в России.

Эксперты также высказались за обеспечение аграриев современной отечественной техникой, поддержку сельхозмашиностроения и компаний, перерабатывающих российское сырье. Среди инициатив – проведение агротуров для школьников на базе действующих фермерских хозяйств.

В ходе круглого стола «Современное село: инфраструктура, жилье и новое качество жизни» обсуждались вопросы удержания квалифицированных кадров на селе. Участники предложили разработать «Стратегию развития сельских территорий» и создать каталог типовых проектов благоустройства.

Отдельное внимание уделили адаптации молодых специалистов, развитию наставничества, проектам «Агротехклассы» и «Я в Агро», а также привлечению студентов через студенческие отряды.

Экологические инициативы обсуждались на площадке «Экология для жизни». В частности, участники предложили создать полноценный рынок вторсырья.

«Нужно создать в стране полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора», – подчеркнул заместитель секретаря Томского регионального отделения партии «Единая Россия», член общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Томской области, первый заместитель председателя городской думы Томска Илья Леонтьев.

Также обсуждались инициативы по внедрению «стандарта выживаемости» при восстановлении лесов, развитию экологического туризма, строительству современных очистных сооружений и оздоровлению водоемов. Эксперты предложили расширить поддержку экологических волонтерских движений и внедрять технологии искусственного интеллекта в природоохранную деятельность.

На круглом столе «Герои на родной земле: адаптация и поддержка участников СВО на селе» предложили организовать систему бесплатного обучения и переобучения ветеранов и членов их семей по востребованным сельским специальностям с последующим гарантированным трудоустройством. Кроме того, прозвучала инициатива ускоренной подготовки ветеранов СВО для работы главами сельских поселений и муниципальных округов, а также использования их навыков для управления сельскохозяйственными дронами.

Участники круглого стола «Молодежь сегодня: от профориентации на селе до экологического лидерства» выступили за развитие сельской инфраструктуры для молодых специалистов, расширение программ сельской ипотеки и предоставления служебного жилья с возможностью льготного выкупа.

Отдельно обсуждались развитие спортивной, культурной и молодежной инфраструктуры, а также транспортного сообщения между сельскими территориями.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев по итогам форума заявил, что представленные инициативы будут детально проработаны профильными министерствами совместно с партией.

Он отметил важность самообеспеченности отечественными семенами, развития племенного животноводства и модернизации сельской инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на инициативах по развитию агротуризма, созданию школы «Агротур» и развитию молодежного сообщества «Я в Агро».

«Мы всегда открыты к диалогу. „Единая Россия“ – наша опора и поддержка. Уверен, партия продолжит работу на благо страны и ее граждан», – резюмировал он.

Депутат Государственной Думы Илья Вольфсон, комментируя экологическую повестку форума, напомнил о проблемах с вывозом мусора в Казани в 2022–2023 годах.

«Переполненные контейнеры, вонь, паразиты, шквал жалоб от жителей в „Открытую Казань“ и справедливая жесткая критика от мэра города Ильсура Метшина», – отметил парламентарий.

По словам Ильи Вольфсона, именно тогда стало понятно, что отрасли необходимы системные изменения в федеральном законодательстве. Он рассказал, что для анализа ситуации проводились инспекции контейнерных площадок, работа на мусоровозах и круглые столы с участием профильных ведомств, региональных операторов, управляющих компаний и экоактивистов.

Депутат подчеркнул необходимость создания полноценного рынка вторсырья.

«Наш опыт работы в Татарстане показывает, что люди к этому готовы. Отличный пример – проект „Точка сбора“ от казанского регоператора, где принимают более 35 фракций отходов. Поначалу это казалось экспериментом, но сегодня туда ежедневно приезжают сотни людей. Они готовы тратить свое время ради экологии, если им дать удобную инфраструктуру. Более того, мэрия Казани уже запустила беспрецедентную программу субсидирования бизнеса, занятого переработкой вторсырья», – напомнил Илья Вольфсон.

Он добавил, что локальных успехов недостаточно.

«Ресурс привычной „полигонной“ модели исчерпан – только в Казани объем отходов растет на 10% в год. Полигоны стремительно заполняются. Поэтому включение инициатив по обращению с отходами в Народную программу „Единой России“ – это сигнал к переходу на экономику замкнутого цикла в масштабах всей страны», – считает депутат Государственной Думы.

Илья Вольфсон также рассказал о внесенном межфракционном законопроекте, который позволит регионам самостоятельно определять ответственных за содержание контейнерных площадок.

«У семи нянек дитя не должно быть без глазу», – подчеркнул он.

Кроме того, парламентарий выступил за жесткое регулирование обращения со строительным мусором и повышение штрафов для нелегальных перевозчиков отходов.

Отдельное внимание он уделил необходимости создания экотехнопарков и системы гарантированного сбыта продукции из вторсырья.

«Вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам форума подтвердил, что профильные министерства детально проработают вопрос раздельного сбора и обращения с отходами. Уверен, что тот огромный массив предложений и законодательных инициатив, который мы собрали на базе реального опыта Татарстана, станет прочным фундаментом для экологического раздела новой Народной программы. Нам пора перестать тушить локальные „мусорные пожары“ и выстроить прозрачную, работающую индустрию», – заключил Илья Вольфсон.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу партии председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге.

Партия планирует провести аналогичные мероприятия во всех федеральных округах. Итоговая программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с конкретными решениями и стратегического документа, содержащего идеологические и ценностные ориентиры партии.