В Народную программу «Единой России» поступило более 240 тыс. предложений со всей страны

Более 240 тыс. предложений со всей страны поступило в народную программу «Единой России». Итоги их обработки представили на заседании Экспертного совета. Заседание провел Председатель партии Дмитрий Медведев, сообщается на сайте «Единой России».

По его словам, работа над программой ведется с учетом запросов граждан и возможностей экономики. Он уточнил, что через онлайн-платформу собрано 130 тыс. инициатив, которые распределены по пяти смысловым блокам.

Первый из них – «Устройство самой большой страны в мире» – включает 44 тыс. предложений, связанных с медициной, образованием, ЖКХ, экологией и доступной средой.

«Второй блок касается производительности труда и кадров. Он собрал 30 тысяч предложений… 24 тысячи предложений поступило по направлению культурно-ценностный вызов… 23 тысячи инициатив относится к блоку "Демографический вызов"», – рассказал Медведев.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. «Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов. Он объединил 12 тыс. предложений. Речь идет о развитии новых технологий производства, которые усиливают оборонный потенциал страны, укрепляют ее суверенитет», – добавил он.

Также Медведев отметил, что тема поддержки участников СВО пронизывает все разделы программы. «Эту работу мы тоже продолжаем… от медицины и реабилитации до образования, занятости», – заявил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что для сбора инициатив проведены 43 региональных и три окружных форума.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов "с земли", звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», – отметил он.

«Количество форумов и мероприятий в связи с проведением избирательной кампании будет расти. Поэтому наша работа будет более интенсивной. И объем предложений, конечно, однозначно перейдет на миллионы», – добавил Якушев.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что среди наиболее востребованных тем – доступность медицины и лекарств, поддержка семей с детьми, состояние дорог, ЖКХ, экология и водоснабжение.

«По каждому блоку проводим обсуждение. Это социальный блок, инфраструктура, природные ресурсы, экология, экономика, работа и промышленность, суверенитет и безопасность. В каждой сессии активно участвуют не только профессора, научные сотрудники, но и представители профильных органов государственной власти. Мы агрегируем эти предложения, проводим профессиональный анализ, осуществляем оценку реализуемости, социальной значимости в соответствии с государственным приоритетом и, конечно, реальным запросом граждан», – сказал он.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в программе появится технологический блок с перспективой до 2050 года. В его разработке участвуют ведущие компании и научные центры.

«Наша задача – сформировать технологический раздел таким образом, чтобы он отвечал на вопросы, какие самые удобные и перспективные технологии будут в сферах обеспечения связи, оказания медицинских услуг, образовательных услуг, в сфере безопасности», – отметил Баканов.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева указала на необходимость развития арендного жилья и механизмов комплексного развития территорий.

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин отметил важность поддержки малого бизнеса.

Помимо этого, речь шла о непосредственной поддержке участников спецоперации. Они касаются занятости ветеранов СВО, обеспечения их жильем, адаптации к мирной жизни, участия в патриотическом воспитании детей и молодежи. Их разработали при участии самих ветеранов, представителей власти и общественных организаций, сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

В Татарстане, по словам руководителя регионального исполкома партии Марата Самигуллина, около 6 тыс. инициатив уже легли в основу предыдущей программы 2021 года. Сейчас сбор предложений продолжается.

«Актив партии продолжает сбор предложений в новую редакцию программного документа. 16 марта региональное отделение "Единой России" провело форум "Есть результат", на площадках которого были сформулированы инициативы по целому ряду направлений, работа продолжается также в ходе встреч разных групп населения и на заседаниях общественных советов партийных проектов», – рассказал Самигуллин.

Напомним, предложения в народную программу «Единой России» собрали в Казанском Кремле на встрече с молодежью, на круглом столе по направлению «Развитие туризма», на заседании общественного совета федерального партпроекта «Крепкая семья», а также в ходе встречи членов объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие».

«Сбор предложений в народную программу "Единой России" продолжится до августа, ближайшие встречи состоятся в рамках субботника, а также 29 апреля на расширенном заседании общественного совета федерального партийного проекта "Старшее поколение" с участием общественников, депутатов и представителей министерств. Актив партии сделает все, чтобы жители республики не остались в стороне от формирования свода партийных, а фактически государственных задач на ближайшую пятилетку», – заключил руководитель регионального исполкома партии.

Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.