Общество 29 ноября 2025 15:29

В Народном фронте рассказали, кто может встать в очередь на бесплатное жилье

Право на бесплатное предоставление жилплощади государством имеют малоимущие и те, кто живет в маленьких или не соответствующих санитарным требованиям квартирах, сообщила эксперт Народного фронта Ирина Блинкова в беседе с ТАСС.

Эксперт обратила внимание, что в зависимости от региона размеры жилых площадей, учитываемых при определении нуждаемости, варьируются.

Кроме того, законодательство предусматривает внеочередное получение жилья для определенных категорий граждан. К таким относятся те, чье жилье признано непригодным, страдающие тяжелыми заболеваниями, при которых совместное проживание с ними невозможно, дети-сироты, а также учителя, уже стоящие в очереди на соцжилье.

Для постановки на учет по жилью гражданам необходимо подать заявление и необходимые документы в органы местного самоуправления.

#эксперт #жилье #квартира
