В Народной милиции ЛНР заявили, что промзона «Азота» перешла под их контроль

Промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ведомства Андрея Марочко.

Также он рассказал, что союзные силы теперь контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, бои продолжаются в жилой застройке.

24 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России блокировали Лисичанск с юга.