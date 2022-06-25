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Политика
25 июня 2022  18:56

В Народной милиции ЛНР заявили, что промзона «Азота» перешла под их контроль

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Промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ведомства Андрея Марочко.

Также он рассказал, что союзные силы теперь контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, бои продолжаются в жилой застройке. 

24 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России блокировали Лисичанск с юга.

#спецоперация на Украине
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