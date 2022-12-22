В Народной милиции ЛНР заявили, что Киев приказал ВСУ скрывать потери в зоне спецоперации

Киев отдал распоряжения ВСУ и гражданским структурам скрывать потери украинских войск в зоне спецоперации. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Прежде всего, запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа. Вынужденные остановки делать вдали от крупных населенных пунктов», — рассказал собеседник агентства, приводя сведения разведки Народной милиции.

По его словам, украинским медикам запрещено разглашать сведения о численности и состоянии лечащихся военнослужащих. «В лечебных заведениях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса и разрешения силовых структур», — пояснил Марочко.

Он добавил, что военкоматы, когда сообщают родственникам о гибели их близких, также предупреждают об ответственности за распространение данных, вредящих ВСУ.