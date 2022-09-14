В Народной милиции ЛНР ответили на сообщения о потере контроля над городом Кременная

Сообщения о том, что военнослужащие Луганской народной республики оставили город Кременная не соответствуют действительности, заявил официальный представитель республиканской Народной милиции Иван Филипоненко. Подобные заявление киевских властей он назвал «информационным террором».

Распространяя подобные сообщения власти Украины пытаются запугать мирное население, убежден Филипоненко. «Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», – сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Ранее сегодня стало известно, что линия соприкосновения приближается к территории ЛНР, и войска Украины ведут интенсивные обстрелы региона – в частности, об этом писали «Известия» со ссылкой на офицера НМ ЛНР Андрея Марочко. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об отступлении союзных сил и объяснил ситуацию в хоне проведения СВО тонкой стратегией российской армии.