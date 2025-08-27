В Нармонке в обновленном СДК детям вручили ранцы к новому учебному году

В селе Нармонка после капитального ремонта открылся сельский дом культуры. В этот же день в обновленных стенах СДК прошла акция «Помоги собраться в школу», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил жителей и вручил школьные ранцы детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребятам с инвалидностью.

«Сегодня двойной праздник для Нармонки – мы открываем обновленный дом культуры и даем старт важной традиционной акции. Здесь созданы все условия для творчества и знаний, и мы хотим поддержать наших школьников перед новым учебным годом», – отметил он.

Особое внимание уделили детям участников СВО – каждая такая семья получит дополнительную помощь в размере 10 тысяч рублей на школьника. Школьные принадлежности также получили учащиеся из шести сельских школ: Нармонской, Никольской, Рождественской, Атабаевской, Ташкирменской и Кирбинской.

В акции приняли участие и дети из ДНР и ЛНР, которые теперь учатся в школах муниципалитета.

В новом учебном году за парты в Лаишевском районе сядут 1,1 тыс. первоклассников. Акция «Помоги собраться в школу» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» продолжается – все нуждающиеся дети получат ранцы до 1 сентября.

Фотографии предоставлены пресс-службой Лаишевского района