В наркодиспансере Татарстана рассказали, где помогут бесплатно бросить курить

Ежегодно порядка 500 жителей Татарстана получают консультации и лечение, чтобы отказаться от курения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

«На базе Республиканского клинического наркологического диспансера и его филиалов работают кабинеты по отказу от курения, которые включают в себя как квалифицированную консультацию, так и лечение. Прием ведут врачи-наркологи на бесплатной основе», – рассказала врач.

К тому же наркологи из кабинетов отказа от курения могут направить подопечного к терапевту, пульмонологу или другому узкому специалисту, чтобы поправить его здоровье.

Резеда Хаева добавила, что работает горячая линия по отказу от курения 272-34-62. Любой желающий может позвонить в будние дни с 9.00 до 16.00.