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Общество 14 марта 2025 08:13

В наркодиспансере Татарстана психолог расскажет о возрастных кризисах

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Завтра, 15 марта, в Республиканском клиническом наркодиспансере состоится открытая встреча для родителей, посвященная детским и взрослым возрастным кризисам.

Заведующая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет, для чего нужны кризисы, как они выглядят, что бывает, если их избегать, и что ждет взрослеющего ребенка, если благодаря «заботливому» взрослому он избежит возрастного кризиса.

Встреча будет полезна всем, кто интересуется вопросами психологии и личностного роста.

Мероприятие состоится 15 марта в 12:00 по адресу: Казань, улица Сеченова, д. 6, корпус Д, 3 этаж (мансарда).

Участие бесплатное, предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке.

#психологи #наркодиспансер
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