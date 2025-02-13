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Общество 13 февраля 2025 15:54

В наркодиспансере Татарстана психолог расскажет о подростковых зависимостях

В наркодиспансере Татарстана психолог расскажет о подростковых зависимостях
Лилия Зайцева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 15 февраля, в Республиканском клиническом наркодиспансере состоится открытая встреча с клиническим психологом Лилией Зайцевой. Специалист объяснит, что такое подростковая зависимость, как и почему она формируется.

Также слушателям расскажут о распространенных видах зависимостей и о том, кто входит в группу риска.

Мероприятие состоится в 12:00. Участие бесплатное, предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке.

#наркодиспансер #психолог #встреча
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