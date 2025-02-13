В наркодиспансере Татарстана психолог расскажет о подростковых зависимостях

Лилия Зайцева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 15 февраля, в Республиканском клиническом наркодиспансере состоится открытая встреча с клиническим психологом Лилией Зайцевой. Специалист объяснит, что такое подростковая зависимость, как и почему она формируется.

Также слушателям расскажут о распространенных видах зависимостей и о том, кто входит в группу риска.

Мероприятие состоится в 12:00. Участие бесплатное, предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке.