В наркодиспансере Татарстана психолог расскажет о подростковых зависимостях
Лилия Зайцева
В субботу, 15 февраля, в Республиканском клиническом наркодиспансере состоится открытая встреча с клиническим психологом Лилией Зайцевой. Специалист объяснит, что такое подростковая зависимость, как и почему она формируется.
Также слушателям расскажут о распространенных видах зависимостей и о том, кто входит в группу риска.
Мероприятие состоится в 12:00. Участие бесплатное, предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке.