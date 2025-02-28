В наркодиспансере объяснили порядок получения справки после лишения прав

Для восстановления водительского удостоверения после решения суда о лишении прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. О том, как получить медсправку от нарколога, рассказала старшая медсестра экспертно-консультативного отделения Республиканского клинического наркодиспансера Лейсан Асхадуллина.

Для получения справки нужно пройти стандартную медкомиссию для водителей в аккредитованной клинике и получить справку по форме 003–В/у.

Осмотр у психиатра и психиатра-нарколога проводится только в диспансерах по месту временной или постоянной регистрации гражданина. Если человек зарегистрирован в Татарстане менее трех лет, ему потребуется справка от нарколога с предыдущего места жительства о том, что он не состоит на учете.

«Требования к медицинскому освидетельствованию достаточно жесткие, так как законодательство нацелено на восстановление безопасности на дорогах», – отметила Лейсан Асхадуллина.

Для получения справки в наркодиспансере потребуется предъявить паспорт. В регистратуре проверят, не состоит ли гражданин под наблюдением у нарколога. Затем оформляется первичная документация, заключается договор на оказание медуслуг.

Во время осмотра у психиатра-нарколога проводится экспресс-анализ мочи на десять видов наркотических веществ. При отрицательном результате выдается направление на сдачу анализа крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Это лабораторный маркер злоупотребления алкоголем, данное исследование проводится только в медорганизациях, имеющих соответствующую лицензию. Результаты анализа, как правило, будут готовы через пять рабочих дней.

«Справки от нарколога являются документами строгой отчетности, за их подделку могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Только диспансеры, обладающие лицензией и всеми необходимыми разрешениями, могут выдавать эти справки», – отметила медик.

Также в рамках медицинского освидетельствования необходимо прослушать лекцию по вопросам профилактики управления автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщили в пресс-службе Республиканского клинического наркодиспансера.