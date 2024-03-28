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В наркодиспансере объяснили, как подготовиться к сдаче анализа на алкоголь и наркотики
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) проводится в случаях, если необходимо проверить содержание инородных веществ в организме человека – наркотиков, алкоголя или яда. О том, зачем проводится анализ и как подготовиться к его сдаче «Татар-информу» рассказала фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Республиканского клинического наркологического диспансера Гульгена Хузазанова.
«Такое исследование помогает выявить процентное содержание алкоголя в моче, определить уровень наркотического опьянения, причем не только процентное соотношение наркотиков в биоматериале, но даже определить их тип. Также благодаря ХТИ можно обнаружить содержание ядов в организме», – отметила фельдшер-лаборант.
Гульгена Хузазанова рассказала, что такое исследование может понадобиться работникам охраны для поступления на работу и для подтверждения соответствия профессиональным требованиям, лицам, претендующим на покупку, владение и хранение оружия, а также для продления такого права. Кроме того, исследование проводят водителям для допуска к управлению транспортным средством в случае ДТП или для разрешения споров с инспекторами ГИБДД, иностранным гражданам, пребывающим на территорию России для временного или постоянного пребывания, абитуриентам высших учебных заведений, мужчинам в возрасте до 27 лет при прохождении комиссии о годности к военной службе, а также представителям некоторых профессий.
«Чтобы правильно сдать анализ и получить достоверный результат, необходимо придерживаться определенных правил. Перед исследованием стоит придерживаться диеты, после 19.00 накануне сдачи анализа лучше не есть, и сдавать мочу натощак, разрешается пить только чистую воду. Перед анализом рекомендуется отказаться от некоторых лекарственных препаратов, включая валокордин и корвалол», – отметила сотрудница РКНД.
Также лучше в течение семи дней перед сдачей анализа исключить алкоголь и сигареты, крепкий кофе и чай, нестероидные противовоспалительные, отхаркивающие противокашлевые средства, противопростудные лекарства, выпечку и любые другие продукты с содержанием мака.
Перед анализом лучше избегать употребления тонизирующих напитков с хинином и не пить антидепрессанты. Рекомендуется ограничить потребление жирной, жареной, острой и соленой пищи, особенно если у обследуемого есть проблемы с печенью.
«Если отказаться от приема препаратов из списка запрещенных невозможно из-за важных показаний, об этом следует проинформировать врача-нарколога. Данную особенность учтут при оценке сведений, и она не окажет воздействия на результаты», – подчеркнула Гульгена Хузазанова.
Если тест не показал инородных веществ в организме, то в день обращения выдадут итоговое заключение. Если же будет выявлено содержание алкоголя и психотропных веществ, то биоматериал отправят на расширенное исследование. Подготовка итогового заключения может занять до десяти рабочих дней.
Заключение об отсутствии психотропов и алкоголя в моче выносит врач-нарколог, а справку об их содержании предоставляют сотрудники химико-токсикологической лаборатории.
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