Общество 27 ноября 2025 17:41

В наркодиспансер Нижнекамска назначили нового главного врача

Фото: Горздрав Нижнекамска

Главным врачом наркологического диспансера в Нижнекамске назначена Зиля Хисматова. До этого она являлась заместителем руководителя Управления здравоохранения города, сообщили в горздраве.

Свою трудовую деятельность Зиля Хисматова начинала с участкового педиатра в детской поликлинике №1 Нижнекамска. Много лет проработала детским врачом-психиатром. Она также была главным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Нижнекамске.

Напомним, 15 лет наркодиспансером руководил Марсель Хабибуллин. Он покинул свою должность летом из-за переезда.

#нижнекамск #врачи #Назначение
