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Происшествия 24 июля 2023 08:53

В направлявшемся в Ростов сухогрузе найдены следы взрывчатки

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В направлявшемся в Ростов-на-Дону для перевозки зерна сухогрузе, ранее побывавшем в порту Украины, найдены следы взрывчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза», – указано в сообщении.

#фсб #взрывное устройство
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