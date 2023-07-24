В направлявшемся в Ростов сухогрузе найдены следы взрывчатки

В направлявшемся в Ростов-на-Дону для перевозки зерна сухогрузе, ранее побывавшем в порту Украины, найдены следы взрывчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза», – указано в сообщении.