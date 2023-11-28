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В налоговых органах Татарстана изменились номера телефонов
Во всех налоговых органах Татарстана изменились номера телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При звонке в УФНС РФ по Республике Татарстан необходимо использовать единый номер телефона +7(843)528-09-90 с последующим набором добавочных номеров должностных лиц структурных подразделений Управления. Список размещен на сайте ФНС в разделе «Структурные подразделения УФНС России».
По такому же принципу организована телефонная связь с территориальными налоговыми органами в республике: необходимо использовать единый номер телефона налогового органа с последующим набором добавочных номеров должностных лиц структурных подразделений. Контактные телефоны инспекций размещены в региональном блоке официального сайта ФНС России в разделе «Контакты инспекций».
Общефедеральный бесплатный телефонный номер единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 продолжает работать в прежнем режиме, напомнили в ведомстве. Звонок на него бесплатный.
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