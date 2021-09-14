В Казани планируют отремонтировать 17 лифтов в восьми надземных переходах

В Казани проведут капитальный ремонт лифтовых шахт и установят лифты в надземных переходах. На разработку проекто-сметной документации из бюджета города будет выделено 8,125 млн рублей, говорится в соответствующем тендере на сайте госзакупок.

Всего заявлено восемь переходов: на Оренбургском тракте, напротив РКБ; на проспекте Ямашева (остановка «Ветеринарная академия»); на ул. Павлюхина (остановка «ул. Халева»); на проспекте Победы — ул. Академика Глушко; на ул. Академика Сахарова — ул. Хайдара Бигичева, через ул. Академика Сахарова; на Горьковском шоссе — ул. Восстания, в районе остановки «Горьковское шоссе»; на Горьковском шоссе (остановка «Можайского»); на ул. Фатыха Амирхана — ул. Четаева.

На этих объектах в общей сложности имеется 17 лифтов: три — на улице Павлюхина и по два — на остальных.

По условиям контракта подрядчик обязан быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий или в области архитектурно-строительного проектирования.

Проведение изыскательских работ (геодезия, геология) должно быть завершено 1 декабря текущего года, выдача проектной документации — 31 марта 2022 года. Окончание подачи заявок — 21 сентября 2021 года.

Заказчиком работ является Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.