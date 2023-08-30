Мэрия Казани обещает вернуть теплые лифты в переходы на Карбышева и Комарова

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В ближайшее время надземные переходы на улицах Карбышева и Комарова в Казани реконструируют. Важным элементом работы, о котором давно просят жители города, станет установка теплых лифтов – таких же, как в многоэтажных домах, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Жители города в соцсетях пожаловались на отсутствие лифтов и опасные крутые подъемы на переходы. Отметим, что еще несколько лет назад Верховный суд РТ обязал исполком вернуть лифты в надземные переходы. В мэрии, однако, отметили, что их демонтировали из-за вандалов. Как сообщал «Татар-информ», демонтировать их решили еще в 2016 году – восстановлению они не подлежали.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, на ул.Карбышева и Комарова лифты были демонтированы, они вышли из строя и стали небезопасными, так как неоднократно подвергались вандальным действиям. Сейчас проектируется реконструкция переходов полностью, после чего будут установлены лифты с теплыми шахтами, как в многоквартирных домах», – ответили сотрудники администрации.

Также представители мэрии добавили, отвечая на просьбы горожан, что в планах у города нет запускать новые маршруты общественного транспорта, на котором можно добраться до МКДЦ на ул.Карбышева, 12а. Это объяснили тем, что улица 2-я Туринская слишком узкая и крутая.