«В надежном тылу»: ветеран шинного завода Нижнекамска шьет для госпиталей СВО

Ветеран шинного производства Александр Атлашов еще недавно изготавливал покрышки, а сегодня вместе с супругой шьет белье для госпиталей, где проходят лечение раненые участники специальной военной операции. Волонтерством семья Атлашовых занимается уже больше года. За это время они сшили около тысячи наволочек и порядка 500 адаптивных трусов для лежачих бойцов.

Раньше Александр к шитью отношения не имел, но теперь самостоятельно размечает материал, кроит и шьет. «Мы разметили, я раскраиваю, у меня специальный нож, потом откладываю – и следующее», – объясняет он процесс.

Помогает Александру его жена Любовь. Именно с наволочек началась их волонтерская работа. «Мы увидели по телевизору, что ребятам нужны подушки, и начали с них. А потом стали шить трусы. Ну как не помочь, когда ребята там, а мы тут? Если не мы, то кто будет помогать? Надежный тыл нужен», – говорит Любовь Атлашова.

Особое внимание супруги уделяют адаптивному белью для лежачих пациентов. Такие трусы позволяют ухаживать за ранеными, не поднимая их. «Это для лежачих больных, чтобы не поднимать их. Подложил, на липучку надел – и все. Поэтому они и называются адаптивными», – поясняет Александр Атлашов.

Материал для пошива приносят неравнодушные жители города. Ткани собирают в пунктах приема гуманитарной помощи, откуда волонтеры забирают их и дают вторую жизнь.

Для супругов Атлашовых эта работа – не просто помощь, а личный вклад в общее дело.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

