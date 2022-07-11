В нацпроект «Производительность труда» включили системообразующие и крупные компании

Правительство России разрешило регионам включать в национальный проект «Производительность труда» компании с выручкой более 400 млн рублей без ограничений по отраслям экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Откроется возможность включать предприятия одной производственной цепочки, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания конечного товара», – заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, курирующий проект.

Он считает, что это решение поможет увеличить объем выпускаемой продукции и насытить рынок.

Замминистра экономического развития Мурат Керефов обратил внимание, что регионы должны будут обосновать выбор предприятий для оказания адресной поддержки и объяснить, какой эффект она окажет как в социальном, так и в экономическом плане. Такими показателями может быть рост производительности труда или, например, объем выпускаемой продукции.

«Если он не был достигнут, регион компенсирует федеральному бюджету затраты», — подчеркнул Керефов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.