В нацпарке «Нижняя Кама» появятся интерактивные стенды-мольберты по мотивам работ Шишкина

Национальный парк «Нижняя Кама» получит президентский грант на проект «На пленэре с И. И. Шишкиным». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В рамках реализации проекта в местах, которые художник запечатлел на картинах «На Каме близ Елабуги» и «Святой ключ близ Елабуги», установят интерактивные стенды-мольберты и скамейки. Это позволит посетителям сравнить современные виды с изображениями XIX века и понять, как менялся пейзаж за полтора столетия.

Инициатива нацелена на привлечение внимания к сохранению природных территорий и объектов культурного наследия, а также на популяризацию экологического туризма, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Проект предусматривает не только установку стендов в урочищах Красная горка и Святой ключ, но и организацию пленэров для учеников художественных школ, проведение тематических экскурсий и выпуск путеводителя.

Благодаря поддержке президентских грантов гости национального парка смогут не только насладиться красотой природы, но и прикоснуться к истории с помощью искусства.

