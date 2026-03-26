Общество 26 марта 2026 00:15

В нацпарке «Нижняя Кама» появятся интерактивные стенды-мольберты по мотивам работ Шишкина

Национальный парк «Нижняя Кама» получит президентский грант на проект «На пленэре с И. И. Шишкиным». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В рамках реализации проекта в местах, которые художник запечатлел на картинах «На Каме близ Елабуги» и «Святой ключ близ Елабуги», установят интерактивные стенды-мольберты и скамейки. Это позволит посетителям сравнить современные виды с изображениями XIX века и понять, как менялся пейзаж за полтора столетия.

Инициатива нацелена на привлечение внимания к сохранению природных территорий и объектов культурного наследия, а также на популяризацию экологического туризма, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Проект предусматривает не только установку стендов в урочищах Красная горка и Святой ключ, но и организацию пленэров для учеников художественных школ, проведение тематических экскурсий и выпуск путеводителя.

Благодаря поддержке президентских грантов гости национального парка смогут не только насладиться красотой природы, но и прикоснуться к истории с помощью искусства.

#национальный парк нижняя кама #Минэкологии РТ #иван шишкин
В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026
Инфекция у границ: чем опасен пастереллез и какие ограничения ввел Татарстан

25 марта 2026
