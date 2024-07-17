В Нацмузее Татарстана представят выставку о православной культуре

Фото: © Пресс-служба Нацмузея РТ

В пятницу, 19 июля, в Национальном музее Республики Татарстан состоится открытие выставки «Литургия с Патриархом». Гости смогут увидеть экспонаты православной культуры из музейных фондов и фотовыставку, приуроченную к 15-летию интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

«Только что завершил работу межмузейный выставочный проект, который показал раритеты исламской культуры и их современное прочтение. И в этом же зале мы презентуем проект, который познакомит с православным миром. Каждый из наших предметов – уникальное произведение церковного искусства. Наши фонды хранят и исламские, и православные раритеты, раритеты других культур и конфессий», – рассказала заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова.

Фото: © Пресс-служба Нацмузея РТ

Основу экспозиции составляют фотографии с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, демонстрирующие различные аспекты церковной жизни, такие как укрепление веры, духовное просвещение, образование и нравственное воспитание, милосердие и развитие церковного искусства.

Экспозиция также включает памятники православной культуры XVII–XIX веков, включая литургическое облачение епископа, участвовавшего в коронации императора Николая II в 1896 году, саккосы митрополитов Казанских и Свияжских, саккос митрополита Лаврентия с изображениями святых, изготовленный в Строгановских мастерских во второй половине XVII века, и личное Евангелие Патриарха Адриана в роскошном переплете.

Открытие выставки состоится 19 июля в 13.00. Выставка доступна до 5 августа по билету в музей и по Пушкинской карте по адресу: улица Кремлевская, 2, 2 этаж, 11 зал.