Культура 6 сентября 2025 00:00

В Нацмузее Татарстана открылась выставка о реке Булак

В пятницу, 5 сентября, в Национальном музее РТ открылась выставка «Семь мостов и две улицы». Она посвящена реке Булак, которая связывает между собой реку Казанку и озеро Кабан.

В выставочном зале посетители могут увидеть старинные костюмы казанцев, вещи и товары купцов, продававших на ярмарке «Ташаяк». Долгое время здесь размещались торговые ряды и лавки, а летом происходили ежегодные торги.

Гости выставки также могут ознакомиться с тем, как менялся внешний вид Булака и ближайших его улиц на протяжении столетий.

#выставки #нацмузей рт
