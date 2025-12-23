В Нацмузее Татарстана открылась выставка «Мой Дагестан»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Мой Дагестан» из собрания Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи. Экспозиция включает 250 артефактов, раскрывающих феноменальное культурное богатство самого многонационального региона России.

Выставка призвана показать, как в условиях горного рельефа и непростой истории сложился единый ряд уникальных традиций, повседневных практик и ремесел.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди экспонатов можно увидеть ювелирные украшения, ковры, картины, предметы домашней утвари (кувшины, тарелки, чашки, шкатулки и так далее), старинные фотографии XIX века, традиционную одежду народов Дагестана, а также оружие (кинжалы, пороховницы).

Один из самых загадочных и сакральных промыслов Дагестана – кайтагская вышивка, изделия с ней использовались в качестве оберегов.

«Полотна, расшитые шелковыми нитями, сопровождали горца от колыбели до могилы. Вышивка с солярными знаками служила защитой для младенцев и оберегом для молодых семей. Особая техника гладь вприкреп и использование 16 видов швов делают каждое изделие уникальным произведением искусства», – объяснила заведующая сектором учёта Национального музея Республики Дагестан Аида Курбанова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Памятники из аула Унцукуль демонстрируют древнейшую технологию инкрустации металла по твердым породам дерева (кизилу и абрикосу). Это искусство принесло Дагестану мировую славу, включая золотые медали всемирных выставок в Париже.

Среди предметов выставки выделяются настенные ковры и подушки к седлам, расшитые золотыми и серебряными нитями. Особое внимание заслуживает искусство изготовления «бохча» – нарядных сумок для рукоделия, которые были обязательной частью приданого.

Фотографии XIX века – часть снимков, подаренных императору Александру II штабом Кавказского военного округа. На фото изображены народы Дагестана (кумыки, аварцы, лакцы и так далее), быт и природа региона, архитектура селений Игали, Харахи и Тлох.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До Казани выставка проходила в Уфе, в Национальном музее Республики Башкортостан.

«Наша уникальность – это наш многоязычный регион. Конечно же, это регион, часть цивилизации, имя которой – Кавказ. И мы хотели показать регион, в котором большое разнообразие культур, большое разнообразие традиционных промыслов, многие из них живы до сих пор. Я думаю, что посетители узнают для себя много нового, откроют Дагестан с другой стороны, узнают о его уникальности как одного из регионов России», – поделилась мыслями о выставке Аида Курбанова.

Выставка продлится до 1 марта 2026 года и будет доступна по билетам в музей и «Пушкинской карте».