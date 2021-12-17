В Нацмузее Татарстана откроются виртуальные прогулки по Казани 1910 года

Путешествие по Рыбнорядской площади, 1910 год / Perehod.net

С 25 декабря в Национальном музее Татарстана откроются виртуальные прогулки по Казани 1910 года «Переходъ» — это совместный проект Торгово-промышленной палаты и музея. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала исполнительный руководитель проекта Александра Елисеева.

«Переходъ» — это виртуальные экскурсии, которые переносят путешественника на 111 лет. Для точного воспроизведения архитектуры города специалисты изучили более 3 тыс. архивных фотографий. Город восстанавливали историки, археологи, архитекторы-реставраторы, дизайнеры, специалисты по VR-программированию и визуализации.

«Работа над проектом длилась в течение года и включила пять этапов. Проект объединил команду в 30 человек. В течение года мы собирали и анализировали материалы по Казани, договорились с музеем, закупали оборудование», — рассказала собеседница агентства.

Путешествие в прошлое происходит с помощью шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2, которые обеспечивают эффект полного погружения. Разрешение дисплея 1834×1920 px позволяет рассмотреть детали: рассмотреть архитектуру зданий, витрины магазинов, прочитать афиши. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин, голос которого знаком как официальный русский голос Аль Пачино.

Организаторы сделали панорамную съемку современной Казани, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере путешественники в прошлое смогут сравнить дореволюционную Казань с современной.

Экскурсия включает в себя прогулку по двум старейшим площадям Казани: Рыбнорядской (ныне — площадь Тукая) и Ивановской (Площадь 1 Мая). «Эти места наиболее интересные с исторической, визуальной и туристической точек зрения. Они входят в популярные маршруты, несут историческую значимость для Казани и в то же время значительно изменились визуально», — пояснила Александра Елисеева.

Участники увидят, какой была Ивановская площадь до революции — старейшая площадь Казани с удивительной судьбой. Она пережила пожары, митинги, смену власти и разрушения. Виртуальная экскурсия позволит вплотную подойти, например, к памятнику и часовне, которые теперь уже навсегда остались только на черно-белых фотографиях.

Экскурсия по Большой Проломной покажет, какой противоречивой, но уютной и гармоничной была в то время Рыбнорядская площадь. Там смешивались звонки трамваев и шум их моторов с грохотом телег, едущих по мостовой, крики торговцев и звон колоколов. «Переходъ» буквально перенесет на улицу, где бывал Александр Сергеевич Пушкин — он искал материалы о мятежном атамане Емельяне Пугачеве. По этой мостовой спешил на лекцию студент казанского университета Лев Толстой. Мимо торговых рядов шел на службу в Богоявленский храм молодой Федор Шаляпин.

«Всего было закуплено 13 шлемов виртуальной реальности. На экскурсии в Национальном музее одновременно находиться могут семь человек. Продолжительность виртуальной экскурсии по двум площадям составит 30 минут», — рассказала Александра Елисеева.