В Нацмузее РТ в честь Года семьи прошел концерт классической музыки

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан стартовала программа мероприятий, посвященная Году семьи. Посетителям музея представили концерт классической музыки: учащиеся Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории имени Назиба Жиганова исполнили фортепианные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Фридерика Шопена.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Недавно Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в стране, а 27-го числа во всех учреждениях культуры официально открывается Год семьи. В Национальном музее практически все мероприятия рассчитаны на семейную аудиторию, то есть это интересно как детям, так и взрослым», — рассказала заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Одна из выступающих, Анастасия Маковская, объяснила, что перед выступлением она старается сконцентрировать внимание на нотах. «Конечно, это большая ответственность, поэтому всегда присутствует какое-то волнение», — пояснила исполнительница.

На концерте прозвучали Соната №5 Бетховена, Трехголосная инвенция Баха, «Сказка» Антона Аренского и ряд других произведений. Также музей провел экскурсию под названием «Семейные страницы истории» и представил теневой театр.