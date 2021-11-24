В Нацмузее РТ с участием Фарида Мухаметшина открылась выставка в честь Салиха Батыева

В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР 1960 – 1983 годов Салиха Батыева. В торжественном мероприятии «Салих Гилимханович Батыев: штрихи к портрету» принял участие Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

«Салих Батыев – видный политический деятель Татарстана. Суровая реальность, с которой ему пришлось столкнуться на жизненном пути, в том числе вследствие сталинских репрессий, не сломили, а только закалили его дух, сделали стойким, мужественным и несгибаемым. Салих Гилимханович – наш политический долгожитель. Рекордсмен – 36 лет он занимал ответственные посты в комсомольских, партийных советских органах нашей республики. Благодаря своим высоким личным качествам, настойчивости, стремлению к справедливости Батыев с достоинством прошел сложную политическую и хозяйственную школу на высших должностях», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что более 20 лет Батыев возглавлял Президиум Верховного Совета ТАССР и внес значительный личный вклад в развитие парламентаризма, в формирование его традиций в республике. «Под его руководством заложена нормативно-правовая база, способствовавшая реализации устойчивого социально-экономического потенциала республики», – продолжил он.

Председатель Госсовета отметил, что Батыеву было свойственно «проявлять мудрость, вникать в проблемы и принимать единственно правильное решение». «По любому вопросу он имел свою позицию. И жизненные принципы у него были простые – поступать по совести, без устали трудиться, проживать каждый день с пользой для окружающих. Он всегда с особым трепетом относился к проблемам граждан, был открыт и старался помочь, много сделал для реабилитации жертв политических репрессий», – заявил он.

Салих Батыев удостоен многих государственных наград и званий, но, по словам Мухаметшина, «главной наградой он сам считал людское уважение».

«Светлая память о добрых делах масштабной личности Салиха Батыева и сегодня живет в наших сердцах. Деятельный, отзывчивый, обладающий широким кругозором и уникальными знаниями – таким он остался в памяти наших жителей», – добавил глава парламента.

Академик Академии наук Татарстана Индус Тагиров рассказал, что как государственный деятель Батыев сделал очень много для республики. «Это выдающийся государственный деятель. Но он был еще и хорошим ученым, знатоком права и экономики. И в этом отношении сделал много для того, чтобы республика развивалась. Наверное, не было проблемы, которая бы его не интересовала», – поделился он.

Депутат Госсовета Шакир Ягудин сообщил собравшимся, что ему посчастливилось поработать под руководством Салиха Гилимхановича с 1973 по 1983 год.

«Он действительно был величайшим политическим и государственным деятелем. И очень много внимания уделял развитию государственности, самостоятельности, автономности республики в рамках эпохи Советского Союза. Он всегда был открыт к общению. У него был прямой номер телефона, и любой человек мог позвонить, высказать свою просьбу. Дело, которому он посвятил всю свою жизнь, – развитие и укрепление государственности республики. Он был до мелочей государственный деятель. Например, даже номер его служебного автомобиля – 1920 – год образования республики», – отметил он.

Мероприятие проводится в рамках музейно-образовательного проекта «100 имен в истории Татарстана». Оно организовано по инициативе Государственного Совета и при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Среди экспонатов Национального музея РТ на выставке представлены редкие фотографии встречи Салиха Батыева с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым во время его визита в Татарию (1964), переписка с директором Пражского национального театра о постановке оперы Назиба Жиганова «Муса Джалиль» в Праге (Чехия), поздравительные телеграммы, грамоты и фотографии, связанные с награждениями ветеранов Великой Отечественной войны, деятелей культуры, науки и промышленности республики, а также книга Батыева «Советская Татария в семилетке».

Музей истории Госсовета РТ представил депутатские билеты Верховного Совета ТАССР и награды Салиха Батыева, подарки НГДУ «Лениногорскнефть» в связи с добычей миллиардной тонны нефти (1971), Министерства сельского хозяйства ТАССР к 60-летию Салиха Гилимхановича (1971).

Из фондов Государственного архива РТ показаны кадры кинохроники 60-70-х годов прошлого века.