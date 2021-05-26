В Нацмузее РТ пройдет литературно-музыкальный вечер «Саундтрек с дождем»

Завтра в Национальном музее РТ состоится литературно-музыкальный вечер «Саундтрек с дождем». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный редактор журнала «Казань» — поэтесса Альбина Абсалямова.

«„Саундтрек с дождем“ — это цельная литературно-музыкальная композиция, объединенная единым драматургическим сюжетом, составленным из моих авторских стихов разных лет и произведений выдающихся джазовых музыкантов — Чика Кореа, Майлза Девиса, Антонио Карлоса Жобима и других», — рассказала поэтесса.

Музыкальное сопровождение будет исполнено джазовым музыкантом, создателем и участником джазового ансамбля Jive, саксофонистом Евгением Соколовым.

Гостями вечера станут представители казанской интеллигенции.

Дуэт Альбины Абсалямовой и Евгения Соколова — это синтез современной поэзии и джазовой музыки, органическое сочетание авторских стихотворений и музыкальной импровизации.

Начало литературно-музыкального вечера запланировано на 16:00.