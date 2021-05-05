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Ру Тат
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5 мая 2021  22:32

В Нацмузее РТ представят знамя дивизии, штурмовавшей Берлин

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Завтра, 6 мая, в Национальном музее Республики Татарстан состоится торжественное мероприятие «Знамя — символ Победы», посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зрителям представят литературно-музыкальную композицию «Жди меня, и я вернусь», в основу которой положены подлинные письма с фронта из фондов музея. Повествование о ходе боевых действий идет от лица выпускника школы, которого призвали на защиту Родины. 

«Кульминация мероприятия — вынос из фондов музея воинского знамени 280‑го артиллерийского полка 146 стрелковой дивизии „От трудящихся Бугульминского района“, принимавшей участие в штурме Берлина», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

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