В Нацмузее РТ представили шедевры мусульманского искусства сельджуков Анатолии

В Национальном музее Республики Татарстан открылась фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства». Открытие было приурочено к Международному дню исламского искусства.

Выставка представляет собой серии фоторабот искусствоведа Лилии Саттаровой и фотографа Исмаила Хайкыра, сделанные на протяжении последних шести лет в разных городах Турции. Она включает 40 фотографий, на которых запечатлены восемь минбаров.

«Мы выбрали предметом изучения минбары, потому что в Средневековье они являлись символом политической и духовной власти. На минбар мог взойти только лидер мусульманской уммы. Поскольку это очень символический предмет, в нем заключена огромная смысловая нагрузка. К тому же он вобрал в себя весь словарь мусульманского декора, который был выработан к XI–XII векам», — рассказала Саттарова.

Фото: © Рамиль Гали

Исследователь пояснила, что на минбарах присутствует как геометрический, так и растительный орнамент, а также каллиграфия. По ее словам, их смысловая наполненность и красота могут стать источником вдохновения для художников, дизайнеров и архитекторов.

«Надеюсь. в этом смысле выставка будет полезной для Татарстана», — выразила надежду на продолжение средневековых традиций в современном искусстве Саттарова.

Фото: © Рамиль Гали

В средние века минбар был кафедрой, которая превращала обычную мечеть в соборную — место собраний мусульманской общины по пятницам для совместной молитвы и слушания хутбы (проповеди с упоминанием имени правителя — прим. Т-и). Создавать минбары, символизирующие власть, доверяли лишь лучшим мастерам, ведь они выполнялись из драгоценных пород дерева.

«Меня всегда вдохновляли и восхищали люди, которые умеют создавать что-то своими руками. И мне кажется, то, что изображено на этих фотографиях, — это демонстрация вершины человеческого мастерства. Дух захватывает от мысли, сколько было затрачено сил, терпения, труда на создание каждого из этих минбаров. Этими работами мастера увековечили свое имя в человеческой истории», — заметила и. о. директора Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

Фото: © Рамиль Гали

Резные минбары Турции — самая многочисленная группа памятников деревянной резьбы средневекового Ближнего Востока, дошедших до наших дней. Возраст самого древнего минбара насчитывает восемь с половиной веков. Многие из них все еще используются в мечетях городов Центральной и Восточной Анатолии, где они были установлены правителями тюркских династий в XII–XIV вв.

«У нас с Татарстаном очень тесная взаимосвязь — историческая и культурная, мы исповедуем единую религию. В этой связи надеюсь, что жителям республики также окажется близко искусство, запечатленное на этих фотографиях», — отметил Генеральный консул Республики Турция в Казани Эрикан Исмет.

Фото: © Рамиль Гали

Помимо фотографий экспозиция предлагает посетителям ближе рассмотреть фрагменты архитектурного декора зданий золотоордынского Болгара из собрания Нацмузея РТ.

Выставка организована Генеральным консульством Республики Турция в Казани при поддержке Министерства культуры РТ.

Экспозиция будет открыта для посещения до 17 декабря.