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В Нацмузее РТ представили передвижную выставку «Путешествие Екатерины II в Крым»
В Национальном музее Татарстана открылся передвижной выставочный проект «„Ради благоденствия Империи“: путешествие Екатерины II в Крым». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассамблеи Петровских музеев. Национальный музей Республики Татарстан — единственный музей региона, который состоит в ассамблее.
«Эта выставка — интересный для нас продукт, затея, посвященная, казалось бы, женской теме, но в мужском обличии, потому что мы говорим о крепостях, о тех укреплениях, которые защищают российские города и территории», — пояснил директор Государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.
Экскурсию по выставке вел именно директор музея «Смоленская крепость». Он с воодушевлением рассказывал о пути Екатерины II, показывал все населенные пункты, которые она посетила.
«Двадцатью годами ранее, в 1767 году, Екатерина Великая побывала в Казани. Конечно, это было [событие] намного более скромное, не такого масштаба, но Национальный музей хранит память об этом. Это наша карета — жемчужина в проекте, она представлена в нашей экспозиции», — отметила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.
Кроме того, гендиректор Нацмузея РТ рассказала, что рада присутствию НМ РТ в Ассамблее Петровских музеев, потому что это новое направление в работе и новая возможность знакомить жителей Казани с передвижными проектами.
Путешествие выставки началось в городе Велиже Смоленской области, продолжилось в Торжке и Санкт-Петербурге, и теперь она добралась до Казани. В начале мероприятия Сергей Пиляк и Алиса Вяткина обменялись подарками.
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