В Нацмузее РТ представили передвижную выставку «Путешествие Екатерины II в Крым»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана открылся передвижной выставочный проект «„Ради благоденствия Империи“: путешествие Екатерины II в Крым». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассамблеи Петровских музеев. Национальный музей Республики Татарстан — единственный музей региона, который состоит в ассамблее.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Эта выставка — интересный для нас продукт, затея, посвященная, казалось бы, женской теме, но в мужском обличии, потому что мы говорим о крепостях, о тех укреплениях, которые защищают российские города и территории», — пояснил директор Государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Экскурсию по выставке вел именно директор музея «Смоленская крепость». Он с воодушевлением рассказывал о пути Екатерины II, показывал все населенные пункты, которые она посетила.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Двадцатью годами ранее, в 1767 году, Екатерина Великая побывала в Казани. Конечно, это было [событие] намного более скромное, не такого масштаба, но Национальный музей хранит память об этом. Это наша карета — жемчужина в проекте, она представлена в нашей экспозиции», — отметила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Кроме того, гендиректор Нацмузея РТ рассказала, что рада присутствию НМ РТ в Ассамблее Петровских музеев, потому что это новое направление в работе и новая возможность знакомить жителей Казани с передвижными проектами.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Путешествие выставки началось в городе Велиже Смоленской области, продолжилось в Торжке и Санкт-Петербурге, и теперь она добралась до Казани. В начале мероприятия Сергей Пиляк и Алиса Вяткина обменялись подарками.