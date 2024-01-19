В Нацмузее РТ открылась выставка личных вещей татарского композитора Назиба Жиганова

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан заработала выставка «Галактика Назиба Жиганова», на которой представлены музейные предметы, связанные с людьми из творческого окружения композитора — его коллегами, а также с деятелями литературы, артистами, политиками. Посетители смогут увидеть фотографии, книгу композитора с автографом, нотные сборники, произведения живописи.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Инициатор выставки — внук Назиба Жиганова, заведующий музеем Назиба Жиганова (филиал Нацмузея РТ) Алексей Егоров. Он провел экскурсию для гостей. «В музее о личности можно рассказать через книги, нотные сборники, личные вещи, предметы искусства. Среди друзей Назиба Жиганова были известные писатели, композиторы, скульпторы, политики. Мы здесь постарались показать богатство музея Жиганова», — отметил он.

«Одно из известных экспонатов — скульптура, созданная Баки Урманче. Также здесь партитура 12-й симфонии Дмитрия Шостаковича. По приглашению Назиба Жиганова он дважды приезжал в Казань. Дал открытые уроки для композиторов в Казанской консерватории. Дедушка любил знакомить со своими друзьями. Например, он меня познакомил с дирижером, педагогом Натаном Рахлиным», — рассказал внук композитора.

Он напомнил, что Назиб Жиганов учился по классу фагота, фортепиано и виолончели. «Поэты, писатели дарили ему свои книги. Один из них среди нас — народный поэт Ренат Харис. Назиб Жиганов оставил нотные комментарии на полях его стихов, писал черновики своих произведений», — пояснил Алексей Егоров.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Казанской государственной консерватории Дилия Хайрутдинова выразила благодарность за сохранение и популяризацию творческого наследия Назиба Жиганова. «Назиб Жиганов создал богатое творческое наследие, внес большой вклад в развитие музыкального образования, культуры Татарстана», — сказала она.

«В следующем году отмечается 80-летие консерватории. Имя Назиба Жиганова будет звучать на всех юбилейных событиях. Его творчество доходит до сердец слушателей. На последней защищенной в консерватории диссертации также упоминается музыка Жиганова, она становится объектом анализа. Наш долг — сохранить его творчество, передать будущему поколению самое богатое наследие», — отметила Дилия Хайрутдинова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Заведующий музеем Салиха Сайдашева Айдар Ахмадиев рассказал, что слушал музыку Назиба Жиганова с детства. «В конце 90-х годов нас с одноклассниками водили на оперу „Алтынчәч“. Татарская музыка присутствовала в процессе образования. Произведения Жиганова мы изучали, играли, исполняли. Назиб Жиганов создал инфраструктуру музыкального образования. Это — музыкальная школа, консерватория, оркестр, театр. Если бы он не занимался созданием произведений, даже этим он вошел бы в историю», — сказал Айдар Ахмадиев.

В исполнении виолончелиста, основателя и руководителя струнного квартета имени Назиба Жиганова Сергея Пономарева прозвучали «Сүзсез җыр» («Песня без слов») Назиба Жиганова и «Элегия» Рустема Яхина. Музыкант, композитор Всеволод Сарандов подарил музею графический портрет Назиба Жиганова, созданный в 50-х годах его отцом, скульптором и художником Геннадием Сарандовым.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Среди экспонатов, представленных на выставке — вещи, подаренные Назибу Жиганову известными людьми. Среди них — Арам Хачатурян, Генрих Нейгауз, Дмитрий Кабалевский, Мстислав Ростропович, Дмитрий Шостакович, Муса Джалиль, Баки Урманче, Ахмет Файзи, Жоржи Амаду, Борис Чирков, Игорь Ильинский, Салих Батыев, Фикрят Табеев и другие. Выставка «Галактика Назиба Жиганова» будет работать до 12 февраля.

Назиб Жиганов родился 15 января 1911 года в Уральске. В 1927 году приехал в Казань, в 1931-м поступил в отделение подготовки композиторов техникума при Московской консерватории. После окончания учебы вернулся в Казань. В 1938 году композитор пишет свою первую оперу — «Качкын». Через год эта опера была поставлена на сцене образованного в том же году Татарского театра оперы и балета. В 1957 году композитор был удостоен звания народного артиста СССР.

В 1962-м был назначен секретарем Союза композиторов СССР. В 1945–1988 годах Назиб Жиганов — ректор Казанской консерватории. Автор 8 опер, 3 балетов, 17 крупных симфонических произведений, а также сюит, песен, множества камерных, вокальных и инструментальных произведений. В 1939–1977 годах был председателем правления Союза композиторов Татарстана, трижды был награжден Государственной премией СССР, а также орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Композитор ушел из жизни 2 июня 1988 года в Уфе.

Зиля Мубаракшина