Культура 29 августа 2025 16:21

В Нацмузее РТ откроется выставка народов и культуры Хабаровского края

12 сентября в Национальном музее Республики Татарстан состоится открытие выставки «Краски Амурской земли» из Хабаровского краевого музея им. Гродекова.

Выставка расскажет о культурном наследии коренных народов Хабаровского края: нанайцев, ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев, нивхов, эвенов и эвенков.

На выставке покажут более 200 экспонатов из собрания Хабаровского краевого музея XIX–XXI веков. Предметы выставки смогут познакомить гостей с материальной и духовной культурой коренных приамурских жителей: бытом, одеждой, верованиями, самобытными художественными ремеслами. Также среди экспонатов предстоящей выставки представят и современные вещи.

Выставка продлится до 1 декабря в Овальном зале Национального музея РТ.

