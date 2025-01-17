В Нацмузее РТ организуют насыщенную программу в честь китайского Нового года

С 20 января по 2 февраля в Нацмузее РТ организуют насыщенную программу о традициях и искусстве Китая. Гостей ждут мастер-классы, игры, музыка и уникальные экспонаты, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Программа:

21, 24, 28, 31 января, 11:00, 14:00 - квест-игра «Жемчужина дракона». Гостям предстоит пройти через 12 станций, посвященных знакам китайского гороскопа, решить головоломки и собрать части астрологического пазла, чтобы получить приз. После вас ждет мастер-класс по созданию китайского веера.

23, 30 января, 15:00 - квест-игра «Жемчужина дракона», после которой посетители отправятся в теневой театр. Программа познакомит гостей с древним искусством и покажет сказку «Жёлтый журавль». В конце участники смогут придумать и сыграть свою историю с куклами теневого театра

Ежедневно, кроме выходных в 10:00, 12:00 и 14:00 - тематическая экскурсия по выставке «Китайские коллекции музеев России». Более 300 уникальных экспонатов из разных уголков страны откроют перед вами удивительное многообразие китайской культуры. Вы увидите фарфор, бронзовые изделия, вышивку, предметы одежды, религиозные артефакты, графику, каллиграфию, редкие монеты и краснолаковую продукцию. Экскурсоводы подробно расскажут о каждом предмете, его значении и истории, погружая в мир древнего Китая с помощью коллекций известных российских музеев

26 января в 16:00 - творческая встреча «Концерт дружбы» с участием студентов Казанской государственной консерватории

29 января, 12:00 в Нацмузее РТ отметят китайский Новый год. В честь праздничного события организуют концерт, мастер-классы и экскурсии.

Подробнее можно узнать по телефону: 8 (843) 590-00-50.

Напомним, что в 2025-м Новый год по китайскому календарю выпадает на 29 января – второе новолуние после зимнего солнцестояния.