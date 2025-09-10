В Нацмузее РТ идет подготовка к выставке культуры Хабаровского края

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В Национальном музее РТ к открытию готовится выставка «Краски Амурской земли», организованная Хабаровским краевым музеем им. Гродекова. Уже несколько недель в Нацмузее проводится монтаж и оформление выставочного зала. О том, что же ждет посетителей «Красок Амурской земли» и на какие экспонаты стоит обратить внимание, рассказала куратор выставки, заведующий научно-исследовательским сектором этнографии, кандидат искусствоведения Галина Титорева.

Выставка «Краски Амурской земли» проводится в России уже 15-й раз. До Казани она была во многих городах: В Москве, Петербурге, Великом Новгороде, Муроме, Иркутске.

Галина Титорева рассказывает, что идея выставки кроется в раскрытии истории и богатейшей культуры коренных народов Севера практически по всей России и на Дальнем Востоке.

«Гендиректор нашего музея, побывав в Казани, вдохновился и этим городом, и Нацмузеем РТ. И вот так родилась идея обменной выставки, в нашем музее в Хабаровске работает замечательная выставка из Национального музея Татарстана. Это такой обменный проект межмузейного сотрудничества», – объясняет куратор выставки.

Экспонаты, представляющие традиционную культуру северных народов, охватывают период от начала XIX века и до сегодняшнего дня. Самый новый экспонат – это коврик из птичьих шкурок, выполненный негидальской мастерицей в 2024 году.

Куратор сообщила, что музей старался отбирать более необычные экспонаты. Например, из рыбьей чешуи и птичьих перьев.

«Мы старались показать необычные предметы, ну, например, изделия из рыбьей кожи. Вряд ли посетители музея, жители и гости Казани много видели предметов, одежды, изготовленных из рыбьей кожи. В частности, шаманская одежда, атрибутика шаманская, что тоже всегда очень привлекает зрителя», – говорила Титорева.

Также на выставке посетители смогут увидеть изделия из ровдуги – кожи оленя.

«Наш уникальный экспонат – летающий тигр. Это изделие из необычных материалов, из рыбьей кожи, птичьих шкурок и ровдуги. Ровдуга – кожа оленя, выделанная под замшу, снимается с замороженной шкуры оленя», – сообщает Титорева.

Выставка культуры Дальнего Востока отразит и быт, традиции коренных малочисленных народов Севера: нанайцев, ульчи, негидальцев, удэгейцев, нивхи, орочи, эвенков и эвенов.

По словам Титоревой, все они рыбаки или охотники, только эвены и эвенки до сих пор кочуют со стадами оленей по северным территориям края.

Так, она отдельно представила деревянный рог для приманки изюбря, пояса шаманов с медными подвесками, свадебную одежду нанайской невесты, платья из рыбьей кожи, ковры из птичьих перьев, одеяния эвенкийского шамана, скульптуру тигра.

Подготовка к выставке заняла около года. Как сказала куратор проекта и этнограф, их цель – не просто показать красоту культуры и похвастаться богатством музейной коллекции, а в том, чтобы зрители, жители страны узнали об этой уникальной культуре и познакомились с калейдоскопом разных народов России.

В 2026 году выставка «Краски Амурской земли» пройдет в Китае, в городе Харбин. В это время параллельно в Хабаровском краевом музее проходит обменная выставка китайской культуры.

«Хабаровский музей планирует сотрудничать и с другими городами России в будущем, у нас уже есть планы на 2027 год», – заявила Титорева.

Отметим, открытие выставки «Краски Амурской земли» пройдет 12 сентября в 16:00 в Нацмузее РТ.